Kremlin: Han Şeyhun’un kontrol altına alınmasından memnunuz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye rejim güçlerini Han Şeyhun kasabasında kontrolü ele geçirmesinden memnuniyet duyduklarını ve bunu teröre karşı kazanılan yerel bir zafer olarak gördüklerini söyledi.

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Peskov, "Suriye ordusuna ve Rus Hmeymim Hava Üssü'ne saldırılarını sürdüren teröristler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde teröristlerle ve terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceği en başından beri söyleniyordu. Bu nedenle, bu tür örgütlere karşı kazanılan bu tür zaferler, yerel veya daha önemli zaferler ancak memnuniyet verebilir" dedi.

Suriyeli bir kaynak, Suriye hükümet güçlerinin Han Şeyhun'u aldığını ve kasabada temizlik ve mayın imha çalışmaları yapıldığını aktarmıştı.

Peskov'a ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe ya da cuma günü telefon görüşmesi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de soruldu.

Bunun üzerine Peskov, önümüzdeki günlerde Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşme ihtimali olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Putin’in perşembe ya da cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söylemişti.