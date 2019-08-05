Kerkük’e Arap göçünde patlama!

K24 - KERKÜK

Kerkük’e son 6 ay içinde yaklaşık 40 bin Arap’ın, Irak’ın orta ve güney bölgelerinden getirilerek yerleştirildiği açıklandı.

Irak Ticaret Bakanlığı’na bağlı gıda şirketinin verilerine göre, 2019 yılının ocak ayından temmuz ayı başına kadar 39 bin 286 Arap, Kerkük vilayetine yerleştirildi.

Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler öncesi Irak’ın farklı kentlerinden getirilen Arapların Kerkük’e yerleştirilmesi dikkat çekiyor.

16 Ekim 2017 olayları sonrası Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin kente girmesiyle Kerkük’te yeni bir durum ortaya çıktı. Kerkük bu tarihten sonra askeri ve güvenlik konseptiyle yönetilmeye başlandı.

Kerküklü Kürtler göçe zorlanırken, arsa ve diğer taşınmazlarına Araplar tarafından el konuldu.