Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi kendi kalkınma yoluna giriyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin artık kendi kendine kalkınma yoluna girdiğini söyledi.

Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de düzenlenen Rwange İş Fırsatları Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik kalkınma konusunda gittikçe iyileştiğini belirtti.

“İş, vatana bağlılık ve ulusal sevgiyi artırıyor, insanın kendine güven duymasını sağlıyor” diyen Neçirvan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2003 yılından bu yana Kürdistan Bölgesi büyük ilerlemeler katetti ve onbinlerce iş imkanı sağladı. Ancak DAİŞ’le savaş ve ekonomik krizin Bölge ekonomisine etkisi oldu. Kendi yolumuza girebilmemiz için görev almak ve emek sarfetmek gerekiyor. Şundan da eminiz ki Kürdistan Bölgesi bir kez daha kendi yoluna giriyor ve bütün alanlarda durumu iyileşecek.”

Gençlerin yeni fikirler üretip çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, “Başarı, tecrübe ve denemeyle gelir. Bir günde her şeyi değiştirmek isteyenler başarılı olamaz” dedi.

K24’ün medya sponsorluğunu üstlendiği Rwange İş Fırsatları Fuarı’na 14 ülkeden 166 şirket katılıyor.