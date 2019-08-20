Irak ordusu şehirlerden çekiliyor

K24 - ERBİL

Irak ordusunun şehir merkezlerinden çekilmeye hazırlandığı ve güvenliği polis ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı diğer güçlere devredeceği bildirildi.

Irak Savunma Bakanı Necah Şemeri ile Federal Polis Komutanı Binbaşı Şakir Cevdet’in, ordu birliklerinin şehirlerden şekilmesi ve güvenlik kontrolünün devrini görüştüğü belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı ve Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin talimatının yerine getirilmesi için konunun İçişleri Bakanlığı’yla görüşüldüğünü duyurdu.

DAİŞ’le savaş ve güvenlik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Irak ordusu şehir merkezlerine girmişti. Örgütün ele geçirdiği şehirler geri alınsa da ordu hala şehirlerdeki varlığını koruyor.

Geçtiğimiz haftalarda Abdulmehdi, Haşdi Şabi güçlerinin de orduya bağlanıp ofislerinin kapatılması talimatı vermişti.