Başkan Barzani’den Fransa’ya Rojavalı Muhammed için teşekkür

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne dönük tavrından ve operasyondaki saldırıda yaralanan Rojavalı Muhammed’in tedavisinden ötürü Fransa’ya teşekkür etti.

Başkan Barzani, dünden bu yana Erbil’de temaslarda bulunan Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ve hükümetine, Rojavalı Muhammed Hamid’in (13) tedavisini sağladıkları için teşekkür eden Başkan Barzani, Fransa’nın farklı dönemlerde Kürdistan halkına karşı dost ve insani tavır sergilediğini vurguladı.

Başkan Barzani, Fransa’nın prensip ve değerler devleti olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Aubert de Kürdistan Bölgesi’ndeki istikrar ve gelişmişliği takdir ederek ülkesinin Kürt milletiyle ilişkilerini ve dostluğunu geliştirmeye her zaman önem verdiğini dile getirdi.

Irak’taki kriz, gerginlik ve son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede iki taraf da istikrarın sağlanıp halkın meşru taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, sorunların çözümü için Irak’a destek vermesi ve ulusal diyalog yolunu açmasındaki rollerinin önemine dikkat çekildi.