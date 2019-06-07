ŞENGAL – Toplu mezarlarda 141 kimlik tespiti

K24 - BAĞDAT

Bağdat Adli Tıp Kurumu, Şengal’deki toplu mezarlarda bulunan cesetlerden 141’inin kimliğini açıkladı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Adli Tıp Kurumu Müdürü Zeyd Yusuf, terör örgütü DAİŞ’in Şengal’de infaz ettiği sivillerin toplu mezarlarda bulunan cesetleriyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Şengal’deki toplu mezarlarla ilgili çalışmaların Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Irak Şehitler Kurumu ve Kürdistan Bölgesi Şehit ve Enfal Kurbanları Bakanlığı nezaretinde yürütüldüğünü kaydeden Yusuf, “Şimdiye kadar Şengal’de bulunan toplu mezarlarda bulunan cesetlerden 141’in kimliğini tespit ettik” dedi.

Geçtiğimiz ay, BM tarafından yapılan açıklamada, Şengal’in Koço köyünde bulunan 16 toplu mezardan 12’sinin taşındığını açıklamıştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, BM ekibi ve Iraklı ilgili ekipler toplu mezarların taşınması için çalışmalarını sürdürüyor.

2014 yılının Ağustos ayında Şengal’e saldıran terör örgütü DAİŞ, binlerce Ezidi’yi infaz etmiş, binlerce kadın ve çocuğu kaçırmış ve çok sayıda sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz 15 Mart’ta Şengal’in Koço köyünde Ezidi Kürtlere ait ilk toplu mezar bulunmuştu.