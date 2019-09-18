Hollanda’da 200 kara mayını bulundu

Ölümü kutsayarak bir gelecek kurulmaz

Son dönemlerde iki önemli hadise hakkında PKK tarafından yapılan iki açıklama var. PKK’nin topluma, insana ve siyasete bakışını ve gelecek tasavvurunu açık bir şekilde resmettiğini düşündüğüm bu açıklamalara biraz daha yakından bakmak istiyorum.