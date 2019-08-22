ABD’den Ortadoğu'daki en büyük üssünü genişletme kararı

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük üssü olan Katar'daki 'El Udeid' genişletme kararı aldığı ve bu üssün çalışmasının 1,8 milyara dolara mal olacağı belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesi, Katar'daki üssün büyütülmesinin ABD'nin bölgede hem daha kalıcı olacağına, hem de daha fazla birlikle bölgede varlığını sürdüreceğine işaret ettiğini yazdı.

ABD'li yetkililer üste kalan binlerce askerin geçici konteynırlarda kaldığını ve 2 yıl içinde üste kalanların modern binalara geçmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada üs genişletme çalışmalarının finansmanını Katar'ın karşılayacağını söylemişti.

Üs genişletme çalışmasının yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

El Udeid hava üssünde ABD'nin B-52 bombardıman uçakları ile F-22 jetleri bulunuyor.

ABD, Ortadoğu'da gerçekleştirdiği hava saldırılarının çoğunluğunu bu üsten gerçekleştiriyor.