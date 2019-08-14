Suriye’de 24 saatlik bilanço: 60 ölü!

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Suriye'nin kuzeyinde rejim güçleriyle silahlı gruplar arasında yoğunlaşan çatışmalarda son 24 saatte 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim birlikleriyle Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) İdlib kenti ile Lazkiye kırsalındaki çatışmasında 29 asker ile 30 HTŞ mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca Suriye jetlerinin Türkiye sınırına yakın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 3'ü Han Şeyhun'da olmak üzere 6 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

HTŞ, İdlib'in büyük bir kısmı ile Hama ve Lazkiye vilayetinin kırsalında kontrolü elinde bulunduruyor.

Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun İdlib'i kuşatma girişimi kapsamında son bir haftadır çatışmalar yoğunlaşmış durumda.

Diğer şehirlerden kaçanlarla birlikte 3 milyonun üzerinde sivilin yaşadığı, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti son aylarda Rusya ve Suriye jetlerince sık sık bombalanıyor.

Çatışmaların yoğunlaşması üzerine Şam yönetimi, Türkiye ve Rusya'nın daha önce üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkesi yürürlüğe koyduğunu duyurmuştu. Ancak ateşkes birkaç gün içerisinde bozulurken şiddetli çatışmalar yeniden başlamış ve taraflar bu durumdan ötürü birbirini suçlamıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, Rus ve Suriye bombardımanlarında nisan ayından bu yana 790 sivil hayatını kaybetti. Aynı süre zarfında 900'ü rejime bağlı askerler olmak üzere 2 bin civarında silahlı kişi de öldü.