Bağdat’tan Erbil’e üst düzey ziyaret

K24 - ERBİL

Yarın Irak’ın başkenti Bağdat’tan üst düzey bir hükümet heyetinin Erbil’e gelerek önemli temaslarda bulunacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Bağdat’tan gelecek heyete Irak İçişleri Bakanı Yasin Yasıri başkanlık edecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirilecek olan görüşmelerde Bağdat ile Erbil arasındaki dosyaların masaya yatırılması bekleniyor.

Zerevani Peşmergelerinin eğitim devresini tamamlaması dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Reber Ahmed, “Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının halen devam eden sorunlar ele alınacak. Allah’ın izniyle ziyaretin önemli sonuçları olacak” dedi.

Bakan Ahmed, Bağdat’a ziyaret için de kendi ekiplerinin hazır olduğunu, Iraklı yetkililerin de hazır olması durumunda bu ziyareti gerçekleştireceklerini ifade etti.

İki gün önce Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, kısa bir süre içerisinde Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin Bağdat’a giderek Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunacağını açıklamıştı.

Beşir Haddad, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki yeni hükümetlerin kurulmasının ardından Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtmişti.

Başbakan Mesrur Barzani de üst düzey bir heyetle Bağdat’a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelmişti.