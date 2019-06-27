Başkan Barzani’den KDP Grubu’na: Tarihsel sorumluluğunuz var

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) parlamenterleriyle yaptığı görüşmede, kendilerine KDP’nin tarihsel misyonunu hatırlatarak, “Kürdistan halkının talepleri ve çektiği acıların savunucusu olun” dedi.

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde Kürdistan Parlamentosu’ndaki KDP Grubu’nun başkan ve üyeleriyle görüştü.

KDP’li parlamenterlerin KDP’nin tarihi, değerleri ve amaçlarının temsilcisi olduğunu belirten Başkan Barzani, KDP’li parlamenterlerin bu sorumluluk anlayışıyla Kürdistan halkının talepleri ve çektiği acıların savunucusu olması gerektiğini vurguladı.

KDP’li parlamenterlerin halka karşı şeffaf ve doğru sözlü olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, “Halkın isteklerini ilgili yerlere ulaştırın ve hiçbir zaman yerine getiremeyeceğiniz vaatlerde bulunmayın” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, dünya ve bölgedeki siyasal değişimler, Erbil - Bağdat ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreçle ilgili de değerlendirmeler yaparak, KDP’li parlamenterlere tavsiyelerde bulundu.