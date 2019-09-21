Erdoğan: Sınır boylarında hazırlıklarımızı tamamladık

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Bölgesel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz bunun dışında da uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükârda devam ettirmişiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentine hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılacağını ifade eden Erdoğan, “Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz” dedi.

ABD ve Türkiye’nin Rojava’da oluşturacağı ‘güvenli bölge’ planına dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz bunun dışında da uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükârda devam ettirmişiz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/PYD gibi PKK'nın yan kolları gibi örgütlere şu anda ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır. Bunu ben sayın Trump ile paylaştım. Siz on binlerce TIR araç mühimmat geliyor. Biz paramızla almıyoruz ama siz ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ'la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz. Biz El Bab'da 3 bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi.”

Türkiye’nin terör örgütü DAİŞ’le mücadele ettiğini ifade eden Erdoğan, “Şu anda bölgede zaten DEAŞ da adeta yok durumunda. Şimdi bir uydurma örgüt ortaya çıkarıldı SDG diye. Bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onları gölgeleyen örten bir başka terör örgütü. Bunun PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi de iç içe. Bu seyahatimizde sayın Trump ile bir görüşmemizin olması söz konusu orada da bunları masaya yatıracağız. Çünkü sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklama yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Aylar oldu ama uygulamaya gelince bu olmadı. Bu gerçekleri görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Nasıl Afrin'de El Bab'da kendi göbeğimizi kestiysek özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahibine teslim etmemiz gerekiyor.”

PATRIOT VE F-35 KONUSU

Patriot hava savunma sistemleri ile F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Patriotlar konusunda Sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Bize Patriot noktasında da şartlar sağlanırsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir yere koymamız mümkün değil. F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz. Bunları yapan bir ülkeye yapılan uygulama adil bir uygulama değildir.”

İDLİB TASARISI

Öte yandan, hafta içi Türkiye’de Rusya ve İran’ın katılımıyla gerçekleşen Üçlü Zirve hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları ifade etti:

“İdlib tasarısında şu anda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil. BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir gelişme olduysa bilemiyorum ama Ankara zirvesinde sayın Putin, İran 3'lü olarak açıklamamızı yaptık. İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Bu konuda Çin'in bizim zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Buradaki dayanışmamız farklı ve ABD'nin dahi buraya aykırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü yaptığımız ön görüşmelerde yine bir İstanbul zirvesi yaptık Macron, Merkel, Putin, ben... 4'lü yaptığımız zirve son Ankara ile uyumlu müzakerelerdir. Şu anda da bu 4'lüyle sayın Putin ile Ankara'da görüştük diğerleriyle de Amerika'da görüşmelerimiz olacak.”