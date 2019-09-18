‘Pentagon Trump’a askeri seçenekler sundu’

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Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırının İran’ın güneybatısından düzenlendiği görüşünde olan Pentagon yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’a bir dizi askeri seçenek sunduğu belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre füzelerin ateşlendiği noktalar İran’ın güneyinde, Basra Körfezi’nin en kuzey ucunda.

New York Times gazetesine göre, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Başkan Trump’a aralarında füzelerin ateşlendiği noktalar ve depolama alanlarının vurulması ya da İran’ın petrol altyapısını hedef alabilecek gizli siber operasyonların olduğu bir dizi askeri seçenek sundu.

Amerikalı yetkililere göre bölgeye ilave ABD askerlerinin gönderilmesi dahil olmak üzere bütün seçenekler masada.

Foreign Policy'ye konuşan üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisine göre, Dışişleri Bakanlığı bölgede önemli ölçüde askeri varlığın arttırılması, Savunma Bakanlığı ise ihtiyatlı hareket edilmesinden yana. Pentagon yetkilileri böyle bir adımın maliyetinin yüksek olacağını ve başka muharip misyonlardan askeri kaynak aktarılmasını gerekli kılabileceğini savunuyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Salı günü yaptığı açıklamada Trump'ın henüz askeri bir operasyon talep etmediğini yalnızca planlama yapılmasını istediğini belirtti.

Amerikalı istihbarat analistleri ve askeri uzmanlar, saldırıda ateşlenen füzenin kaynağı ve rotasının belirlenmesi amacıyla Suudi Arabistan’da ele geçirilen füze güdüm mekanizmasını inceliyor. Saldırıda hasar gören noktalara ilişkin uydu fotoğrafları, alçaktan uçan seyir füzelerinin radar izleri değerlendiriliyor. Saldırıdan önceki ve sonraki ses kayıtları da inceleniyor. Saldırının düzenlendiği noktadan toplanan füze ve drone parçaları analiz ediliyor.

SUUDİ PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı hiçbir grup üstlenmezken bugün Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıya karşılık olarak İran'a ABD'nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, "Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet" yorumunda bulundu.