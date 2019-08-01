Talabani: 140’ıncı maddenin uygulanması için henüz zaman var

K24 - ERBİL

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesinin uygulanması için ciddi çalışma yürütmesini istedi.

140’ıncı maddenin yürürlüğe konması Irak Hükümeti’nin sorumluluğunda olduğu halde 14 yıldır uygulanmıyor.

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümeti ise, geçtiğimiz günlerde 140’ıncı maddenin uygulanması için Bağdat ile ortak komisyon oluşturdu.

K24’e konuşan Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, 140’ıncı maddenin uygulanması için henüz zaman olduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Kürdistan Parlamentosu’nun Bağdat’la diyaloğu yürütecek ortak komisyonunun olması gerektiğini belirterek, bu şekilde Bağdat yönetiminin 140’ıncı maddeyi uygulamaya mecbur kalacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde, Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin (Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler) statüsüyle ilgili 140’ıncı Maddenin yürürlükte kalması kararını vermişti.

K24’e konuşan Irak Federal Mahkemesi Sözcüsü Eyas Samuk, Anayasa’nın 140’ıncı Maddesinin uygulanması gerektiğini söylemişti.

Samuk, “Mahkeme 140’ıncı Maddenin uygulanana kadar yürürlükte kalmasına hükmetti. Anayasa da gerekli adımların atılması için federal hükümete yetki veriyor” demişti.

Samuk, mahkemenin, 140’ıncı maddenin uygulanması için belirtilen tüm aşamaların (normalleşme, sayım ve referandum) yerine getirilmesi için böyle bir karar aldığını söyleyerek, söz konusu kararın "teknik bir karar" olduğunu kaydetmişti.

140’INCI MADDE NEDİR?

Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi, devrik diktatör Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas yönetimi döneminde, Araplaştırma politikası çerçevesinde demografisi değiştirilen Kürdistani bölgeleri kapsıyor.

Bu bölgelerdeki Kürtler zorla göç ettirilirken, yerlerine dışarıdan getirilen Araplar yerleştirildi.

Baas rejiminin devrildiği 2003 yılı sonrası yapılan anayasada, bu bölgelerde, Araplaştırma politikası öncesindeki demografisi gözönünde bulundurularak referanduma gidilmesi ve buraların Bağdat’a mı Erbil’e mi bağlanacağının halka sorulması kararlaştırıldı. Ancak Bağdat yönetimi 140’ıncı Maddeyi uygulamaya yanaşmadı.

25 Eylül 2017’de gerçekleşen Kürdistan bağımsızlık referandum sonucunda yüzde 92,73 'Evet' çıkmıştı. Referandum sandığı, Kerkük dahil Kürdistani bölgelerin tümünde kurulmuştu.