Zaharova’dan Bolton’a ‘hırsızlık’ yanıtı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Rusya’nın ABD’nin askeri teknolojisini çaldığı yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, “ABD’nin dünyanın farklı ülkelerinden ne kadar ve hangi teknolojileri çaldığını saymak ilginç olur. Boş bir vaktimde bunu yapacağım” dedi.

Bolton’ı sert bir dille eleştiren Zaharova, sözlerine şöyle devam etti:

“Bolton hırsızlıktan bahsetmişken Washington’ın; San Francisco’daki Rusya Başkonsolosluğu’na ait binaları, başkonsolosluk rezidansını, Washington’daki ticari misyonu binasını, Seatle Başkonsolosluğu rezidansını, ayrıca Maryland ve New York’taki iki Rus diplomatik binasını çaldığını hatırlatırım. Ancak daha önemlisi üçüncü ülkelerden çok sayıda Rusya vatandaşını çaldığını...”

Zaharova, açıklamalarını “Yoksa bu hırsızlık değil miydi Bolton? Madem öyle, geri verin” sözleriyle sonlandırdı.

John Bolton, Rusya'nın hipersonik taşıyıcılar ve hipersonik seyir füzeleri için ABD teknolojisini çaldığını ileri sürmüştü.