‘Dünya, Güneş fırtınası tehlikesiyle karşı karşıya’

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Bilim insanları, Güneş'te yaşanan patlamaların oluşturduğu fırtına hakkında uyarılarda bulundu. Güney yarım kürede ilgi çekici güney ışıklarının oluşmasına sebep olacak fırtınanın kötü etkileri de bulunuyor.

Güneş'te yaşanan bazı patlamalar, Güneş'ten bazı parçacıkların evrene yayılmasına sebep oldu. Bilim insanları, yayılan bu parçacıkların bir kısmının da Dünya'nın güney yarım küresine vurduğunu ve aurora australis (güney ışıkları) oluşumunun beklendiğini açıkladı.

Space Weather'ın internet sayfasından yapılan açıklamada, "Yüksek hızlı bir Güneş rüzgarı, Dünya'nın manyetik alanını sarsıyor ve bu da G-1 sınıfı aralıklı fırtınalara sebep oluyor. Gökyüzü gözlemcileri, özellikle kış karanlığının görünürlüğü artırmasıyla birlikte güney yarım kürede oluşabilecek auroralar için tetikte olmalılar" denildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), yaşanan fırtınayı G-1, yani 'minor' (küçük çaplı) olarak sınıflandırdı.

Dünya'nın manyetik alanı genellikle insanlar için bir radyasyon bariyeri görevi görür. Yaşanan bu fırtınalar ise uydu tabanlı teknolojileri kötü etkileyerek radyasyon seviyesini artırabilir. Güneş rüzgarları ayrıca Dünya'nın dış atmosferini ısıtarak genleşmesine neden olabilir. Yaşanan bu olayların yörüngedeki uyduları etkileyerek dolaylı yoldan GPS ve televizyon sinyallerinde aksamalara sebep olabileceği tahmin ediliyor.