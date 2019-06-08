Rusya: Suriye ordusu 140 örgüt mensubunu öldürdü

HABER MERKEZİ

Rusya, Heyet Tahrir Şam mensuplarının Perşembe ve Cuma günleri Suriye ordusu mevzilerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu açıklayarak, çıkan çatışmalarda 140 örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Heyet Tahrir Şam (HTŞ-eski adıyla Nusra Cephesi) mensuplarının 6 ve 7 Haziran günleri Suriye ordusu mevzilerini ele geçirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu saldırı girişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Viktor Kupçişin, sözlerine şöyle devam etti:

“Heyet Tahrir Şam ve müttefik oluşumlardan yaklaşık 500 mensup, 6 Haziran günü karanlığın başlamasıyla hükümet güçlerinin Hama bölgesindeki Cubbayn ve Tel el-Malah yerleşimlerindeki mevzilerine saldırdı. Örgüt mensupları saldırıda 6 tank, 4 piyade saldırı aracı, büyük kalibreli makineli tüfeklerle donatılan 20 adet arazi aracı ve diğer askeri teçhizat kullandı.”

Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin Suriye ordusuna destek verdiğini sözlerine ekleyen Kupçişin, ordunun 140 örgüt mensubunu öldürdüğünü, 5 tank, 3 piyade saldırı aracı ve 9 arazı aracı imha ettiğini aktardı.

Kupçişin, Suriyeli askerlerin bir adet çok namlulu roketatar ve 2 havan topunu da imha ettiğini dile getirdi.

Heyet Tahrir Şam mensuplarının dün saat 10.45’te Hama bölgesinin Kernaz ve Hamamiyat yerleşimlerindeki mevzilerine tekrar saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Kupçişin, şöyle devam etti:

“Kernaz’a saldırıya 80 örgüt mensup katıldı ve 8 adet arazi aracı kullanıldı. Hamamiyat’a saldırıda ise yaklaşık 60 örgüt mensubu, iki tank, bir piyade saldırı aracı ve bir arazi aracı katıldı. Yasa dışı silahlı oluşumların saldırıları püskürten Suriye ordusu, 20’den fazla mensubu, 1 tankı ve iki arazi aracını yok etti.”