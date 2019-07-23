Kim’den yeni ‘nükleer’ teftiş

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Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, Devlet Başkanı Kim Jong Un'un salı günü yeni inşa edilmiş askeri denizaltıyı teftiş ettiğini duyururken, balistik füze taşıyabildiği tahmin edilen aracın ABD'ye mesaj verme amacıyla basına gösterildiği düşünülüyor.

Haberde denizaltının sahip olduğu donanım hakkında detaylı bilgiler verilmezken denizaltının yakında kullanıma gireceği belirtildi.

Gazetecilere konuşan Kim "Denizaltının operasyonel kapasitesi, doğu ve batısı denizle çevrili ülkemizin milli güvenliği için önemli bir unsur" dedi.

Analistler görüntüleri paylaşılan denizaltının nükleer balistik füze taşıyabilecek kadar büyük olduğu yorumunda bulundu.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu üyesi Ankit Panda, "Buradaki siyasi mesaj hakkında önemli gördüğüm olay, Şubat 2018'deki askeri geçit töreninden bu yana, açıkça nükleer silah taşımak ve kullanmak amacıyla geliştirilmiş bir askeri sistemi teftiş ediyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin deniz filosunda çok sayıda denizaltının bulunduğu biliniyor. Ancak bunlardan kaçının operasyonel ve nükleer balistik füze taşıma kapasitesine sahip olduğu bilinmiyor. 2016 yılında Kuzey Kore, başarılı bir nükleer tatbikat gerçekleştirmişti.

ABD ve Kuzey Kore arasında onlarca yıldır devam eden gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen sene attığı adımlarla kısmen normalleşme sürecine girse de iki ülkenin liderleri arasındaki müzakereler sonuç vermedi.

Kuzey Kore'ye ayak basan ilk görevdeki ABD Başkanı Trump, nükleer faaliyetlerin sonlandırılması konusunda Kim ile konuşmalara devam etse de somut bir gelişme kaydedemedi. (Kaynak: Euronews)