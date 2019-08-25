Pentagon’dan Fırat’ın doğusu açıklaması

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Amerikalı ve bir Türk generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını belirterek, “Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Robertson, Rojava’da Fırat'ın doğusunda ABD'li ve Türk komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin AA’ya verdiği yanıtta, “Bugün ABD'li ve Türk liderler ilk ABD - Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu" ifadesini kullandı.

Robertson, şunları kaydetti:

“Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir”

Açıklamasında, ismini vermeden DSG’ye atıfta bulunan Pentagon Sözcüsü, “(DAİŞ karşıtı) Koalisyonun ve ortaklarının DAİŞ'in kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istediklerini” de sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 21 Ağustos'taki telefon görüşmesinde, güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, “Suriye'de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk - ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi” açıklamasını yapmıştı.