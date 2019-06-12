Mesrur Barzani: Tüm tarafların desteğini bekliyoruz

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, bu süreçte bütün tarafların desteğini beklediğini bildirdi.

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

9’uncu kabinenin Başbakanı olacak olan Mesrur Barzani’nin, 30 gün içerisinde kabineyi oluşturması gerekiyor.

Görevi aldığı için ilgili taraflara teşekkür eden Mesrur Barzani, belirlenen sürede hükümeti kurmak için çalıştığını kaydetti.

Mesrur Barzani’nin mesajı şöyle:

“Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesinde Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı olarak gösterilmemden dolayı başbakanlık için aday gösterilmem ve görevlendirilmemden dolayı Başkan Barzani, KDP Politbürosu, KDP Başkanlık Konseyi, KDP’nin üye ve taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu görevlendirme ve adaylık için Kürdistan Parlamentosu ve tüm fraksiyonlara saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın Kürdistan Bölgesi Başkanı’na, beni yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirdiği için teşekkür ediyorum.

Güveniniz için teşekkür ediyor, yeni kabineye girmeye karar veren tüm tarafların desteğiyle, bir an önce ülkemize ve ulusumuza değerli hizmetler sunabilmek için belirlenmiş sürede, yeni hükümet kabinesini parlamentoya sunmaya çabalıyorum. Bu süreci başarılı bir şekilde olumlu bir sonuca ulaştırmak için ilgili tüm tarafların bize destek olmasını umut ediyorum.”