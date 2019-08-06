Bolton’dan Rusya’ya çağrı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'yı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yardım etmekten vazgeçme çağrısı yaptı.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Venezuela konulu zirvede açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Rusya'ya, özellikle de Rus ekonomisini kontrol edenlere sesleniyoruz: Önceden kaybedilmiş bir el için bahsi artırmayın" ifadelerini kullandı.

Rusya yönetimini Venezuela'ya destek vermekten vazgeçmeye çağıran Bolton, ABD'nin Maduro ve hükümetini destekleyen yabancılara yaptırım uygulayabileceklerini kaydetti.

“MADURO MÜZAKERE İSTEMİYOR”

Maduro'nun muhalefetle müzakere yapmak istediğine inanmadıklarını da söyleyen Bolton, Venezuela liderinin zaman kazanma çabası içinde olduğunu ifade etti.

Bolton, dünkü açıklamasında Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidardayken seçim yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek, ABD tarafının 'seçimlerin manipüle edilmesinden endişe duyduğunu' söylemişti.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.