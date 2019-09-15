Almanya’dan göçmen kararı: Dörtte birini alacağız

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Almanya’nın Akdeniz’de İtalya açıklarında denizde kurtarılan göçmenlerin yüzde 25’ini kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, her zaman insancıl göç politikası izleyeceklerini söylediğini belirterek, hiç kimsenin boğulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Bu konuda müzakerelerin hâlâ devam ettiğini aktaran Seehofer, “Her şey konuşulduğu gibi kalırsa, İtalya açıklarında denizden kurtarılanların yüzde 25’ini alabiliriz” şeklinde konuştu.

Habere göre, Fransa’nın da İtalya açıklarında kurtarılan göçmenlerin yüzde 25’ini almaya hazır olduğu belirtildi.

23 EYLÜL’DE MALTA’DA TOPLANTI VAR

Düzensiz göçmenlerle ilgili çözüm bulunması için Almanya, Fransa, İtalya, Malta, AB dönem başkanlığını yürüten Finlandiya ve AB temsilcilerinin, 23 Eylül’de Malta’da bir araya geleceği belirtildi.

Bu toplantıda göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımına ilişkin bir karar alınacağı ve bu kararın, Ekim ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde AB devlet ve hükümet başkanlarına sunulacağı kaydedildi.

AKDENİZ’DEKİ GÖÇMEN SORUNU

Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

İtalya ve Malta, “son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa’da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri” gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK’lar, kurtardıkları göçmenleri “insan hakları ihlalleri” ve “güvenlik gerekçesiyle Trablus’a götürmüyor.

Göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta’ya taşımak isteyen STK’lar, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor ve göçmenler haftalarca gemilerde tutuluyor.