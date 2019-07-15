Erbil’den Fransa Ulusal Günü'ne üst düzey katılım

K24 - ERBİL

Fransa Ulusal Günü dolayısıyla başkent Erbil’de düzenlenen resepsiyona Başkan Mesud Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani de katıldı.

Dün akşam Fransa’nın Erbil Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyon, Kürdistan Bölgesi’nden üst düzey isimlerle yabancı misyon şeflerinin katılımıyla gerçekleşti.

Burada bir konuşma yapan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Dominique Mass, “Fransa’nın Kürdistan Bölgesi için yaptıkları, Kürdistan Bölgesi’nin Irak, Fransa ve uluslararası toplum için yaptıkları kıyaslanamaz bile” dedi.

Mass, “Fransa adına Kürdistan Bölgesi şehitleri önünde saygıyla eğiliyorum. O şehitler ki teröristlere karşı kanlarını ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Mass, Fransa hükümeti ve halkının, siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve tarihsel anlamda Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerinin güçlü olduğunu vurguladı.

Resepsiyona, yeni hükümet kabinesinden isimler ile Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı’ndan da katılım oldu.