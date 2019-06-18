‘Ölümsüz kuantum parçacıkları’ keşfedildi

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Bilim insanlarından oluşan bir ekip, belirli kuantum parçacıklarının öldükten sonra tekrardan hayata döndüklerini keşfetti.

Münih Teknik Üniversitesi’ndeki teorik fizikçiler ve Max Planck Enstitüsü, belirli kuazi parçacıkların ölümsüz olduklarını kanıtlamak için bir deneyi simüle etti. Bu kuantum parçacığı alanlarının öldükten sonra kendileri arasında tekrardan birleşebildiği ortaya çıktı.

Araştırmanın başyazarı Ruben Verresen, söz konusu çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Karmaşık bir simülasyonun sonucunda kuazi parçacıkların öldüğünü ancak yeni ve birebir parçacıkların bu enkazdan tekrardan çıktığını gördük. Bu ölme (çürüme) işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşirse belirli bir zamanın ardından ters reaksiyon meydana geliyor ve enkaz (ölü kuantum) tekrardan hayata dönüyor. Bu süreç sonsuz ve sürekli osilasyonlar halinde, ölüm ve doğum arasında gerçekleşiyor.”

Ölümsüz kuazi parçacıkların keşfinin, aynı örüntünün kuantum boyutlarında tekrar ortaya gelmesine benzediği belirtildi. (Kaynak: Webtekno)