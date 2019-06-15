Macron: Türkiye yasadışı faaliyetlerini sonlandırmalı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini söyledi.

Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki AB Zirvesi'nin ardından konuşan Macron, Kıbrıs Rum kesimiyle tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs Rum kesiminin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Macron, Türkiye yönetimini Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerine son vermeye çağırarak şu ifadelerini kullandı:

“Tamamen Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil.”

DOĞU AKDENİZ’DEKİ GERGİNLİK

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri, Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye'ye ada çevresinde doğalgaz aramak için yaptığı planları hayata geçirmesini istemediği iddia ediliyor.

Türkiye'ye ait sondaj ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

Rum yönetimi ise 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Kıbrıs yönetimi de bu parsellerin bir kısmında, uluslararası enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sondaj çalışmalarına başladı.

Rum yönetiminin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kıbrıs'ın Türk tarafının TPAO'ya ada açıklarında petrol ve doğalgaz araması için ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.