Diyarbakır’da pikap devrildi: 35 yaralı

HABER MERKEZİ
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bismil’e tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Nevaf Karadağ yönetimindeki pikap, Bismil Tepe kara yolu Yenice Mahallesi İnardı mezrası yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.
Yaralılardan 17'si sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne, diğerleri de Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: Ajanslar)
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