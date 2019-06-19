Başkan Barzani ile Kuveyt Emiri’nden telefon görüşmesi

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Başkan Mesud Barzani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir Es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir Es-Sabah, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmelerden memnuniyeti dile getirdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin de konuşulduğu görüşmede, Es-Sabah, Kürdistan halkı için daha çok ilerlemeyi umduğunu ifade etti.

Başkan Mesud Barzani ise, Kuveyt Emiri’ne teşekkür ederek, Es-Sabah’ın bugün Bağdat’a gelmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.