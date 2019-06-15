Mesrur Barzani, KDP politbüro üyeleriyle bir araya gelecek

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin yarın Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) politbüro üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’nin ofisinden K24’e yapılan açıklamada, Mesrur Barzani’nin hükümette yer alacak siyasi kesimlerle ilgili yol haritasını belirlemek için KDP’nin hükümet kurma görüşmelerini yürüten heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.

Mesrur Barzani’nin yarın da KDP politbüro üyeleriyle bir araya geleceği ifade edildi.

30 Eylül seçimlerinden 1’inci parti olarak çıkan KDP ile yapılacak toplantının Mesrur Barzani’nin hükümet kurma görüşmeleri kapsamında gerçekleştireceği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani dün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde yeni kabineyi kurması bekleniyor.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentoda 45 sandalye kazanmıştı.

Mesrur Barzani, hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından verdiği ilk mesajda, “Güveniniz için teşekkür ediyor, yeni kabineye girmeye karar veren tüm tarafların desteğiyle, bir an önce ülkemize ve ulusumuza değerli hizmetler sunabilmek için belirlenmiş sürede, yeni hükümet kabinesini parlamentoya sunmaya çabalıyorum. Bu süreci başarılı bir şekilde olumlu bir sonuca ulaştırmak için ilgili tüm tarafların bize destek olmasını umut ediyorum” demişti.