K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, HDP heyetiyle yaptığı görüşmede, “Şimdi barış zamanıdır ve Türkiye’de Kürt sorunu barışçıl şekilde çözülmelidir” mesajını verdi.

Neçirvan Barzani bugün, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli başkanlığındaki partili heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye’de bir barış sürecinin başlaması ve başarılı olması için çaba göstereceklerini vurgulayan Neçirvan Barzani, bu konuda gereken ne varsa yapacaklarını ifade etti.

Neçirvan Barzani, “Şimdi barış zamanıdır ve Türkiye’de Kürt sorunu barışçıl şekilde çözülmelidir. Çünkü savaşla hiçbir şey çözülmez ve Türkiye’de barışa dair bir fırsat kaybedilmemeli” diye belirtti.

Yeni görevinden dolayı Neçirvan Barzani’yi tebrik eden HDP heyeti, kendisine başarılar dileyerek, önceden olduğu gibi şimdi de barış için gösterdiği çabalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye’de barışın bütün halkların çıkarına olduğunu ifade eden HDP’liler, Kürt halkının barış ve çözümden yana olduğunu dile getirdi.

Bölgenin genel durumu ve diğer bazı konular da görüşmede ele alındı.