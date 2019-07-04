K24 ÖZEL - Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ planı ne?

K24 - ANKARA

Güvenli bölge ve Minbic konusuna değinen Ortadoğu Uzmanı Oktay, “Türkiye, Birleşmiş Milletler ve uluslararası koalisyonun desteğiyle sınırda bir barış gücü oluşturabilir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Suriye’de oluşturulacak ‘güvenli bölge’den söz etmişti.

Sınırda güvenli bölge oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye ve ABD, bir süredir Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bir bölge oluşturulmasını müzakere ediyorlar. Görüşmede son gelinen noktanın değerlendirilmesi ve Türkiye'nin ABD'nin YPG'ye desteği konusundaki rahatsızlığı ifade etmesi öngörülüyor.”

Türkiye’nin Suriye’de yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağını sözlerine ekleyen Erdoğan, Minbic konusuna değinerek, şunları söylemişti:

"Bundan sonraki süreçte temenni ediyorum ki mesela bir Münbiç'te ABD ile müşterek atacağımız adımlarla Münbiç'in şu anda işgalcilerden kurtulup sahiplerine teslim edilmesidir. Bu konuyla ilgili çalışmaların tabii geçmişi epeyce oldu. Bir yılı bulmuş vaziyette. Belirlenen tarihte Münbiç temizlenmemiştir. Tabii Münbiç'in temizlenmesiyle buranın gerçek sahipleri Arapların oraya yerleşmesinin sağlanması önemli."

Erdoğan’ın güvenli bölge ve Minbic konusundaki sözlerini değerlendiren Stratejik Araştırmalar Merkezi (SDE) Ortadoğu Uzmanı Mithat Işık, “Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda bir anlaşma var, ancak bu anlaşma hala uygulanamamıştır” dedi.

K24’e konuşan Işık, İdlib ve güvenli bölge konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Ayrıca İdlib sorunu çözülmeden ve bu anlamda Şam rejiminden resmi olarak bir izin alınmadan, Türkiye’nin güvenli bölge oluşturması söz konusu olamaz. Bunun yerine ne zaman ki Ankara kritik konularda ABD’ye taviz verirse, o zaman Münbiç konusunu da açıklığa kavuşturur.”

OKTAY: PUTİN VE TRUMP OLUMLU YAKLAŞTI

Önümüzdeki günlerde Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması konusunda adımlar atılacağını ifade eden Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Hasan Oktay ise, “G-20 Liderler Zirvesi’nde Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump, Erdoğan’ın sözlerine olumlu yaklaştı” dedi.

K24’e konuşan Hasan Oktay, “Türkiye, Birleşmiş Milletler ve uluslararası koalisyonun desteğiyle sınırda bir barış gücü oluşturabilir. Bu gelişmelerin ardından ABD, Münbiç’te YPG unsurlarını çıkarmayı gündemine alabilir” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE TARTIŞMALARI

Güvenli bölge, ilk olarak Erdoğan tarafından Mayıs 2013'teki ABD ziyaretinde dile getirilmişti.

Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Obama'ya; Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, siviller için güvenli bölge oluşturulması ve koalisyon güçleriyle ortak kara operasyonu yapılmasından oluşan 3 aşamalı bir plan sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise, 18 Aralık 2018’de yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin tamamının Suriye’den çekileceğini açıklayarak, “Sınırda 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız” demişti.