Ortadoğu

Sistani’den polislere çağrı: Şiddetten vazgeçin

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Sistani’den polislere çağrı: Şiddetten vazgeçin
Irak Protesto Ali Sistani Polis

HABER MERKEZİ

Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ali Sistani, Irak’ta devam eden protestolarda polisin göstericilere yönelik müdahalesini sert bir şekilde kınadığını söyledi.

Sistani’nin Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin, "siyasi mesajı"nı okudu.

Mesajında, göstericilere karşı yapılan şiddeti sert bir dille kınadığını dile getiren Sistani, vandalizme yol açacak eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

“Barışçıl protestolara yönelik saldırı yapılması yasaktır” ifadesini kullanan Sistani, bunun başka bir şiddet sarmalına neden olacağını söyledi.

Öte yandan Sistani, “Barışçıl gösterilerin insanlara ve kamu malına yönelik şiddete dönüşmesine izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

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