Hariri’den Başbakan’a tebrik telefonu

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevi nedeniyle kutladı.

Başbakan Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeni görevinden ötürü tebriklerini iletti.

Erbil ile Beyrut arasındaki ilişkilerin gelişmesini istediğini kaydeden Hariri, Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetine başarılar dilediğini belirtti.

Mesrur Barzani dün (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."