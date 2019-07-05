Trump’tan Musul ve DAİŞ mesajı

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ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 243’üncü yıldönümü kutlamalarında konuşan Trump, “Musul ve Felluce’yi biz kurtardık, DAİŞ’in Suriye’den temizlenmesine yardımcı olduk” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 243’üncü yıldönümü kutlamalarında başkent Washington’da konuştu.

Trump, halka seslenerek şunları söyledi:

“Bugün Amerika’nın bağımsızlığının 243’üncü yıldönümü ve bu özel günü kutlamak için bir araya geldik. Tarihimizi, halkımızı ve bayrağımızı gururla savunan kahramanlarımızı selamlıyorum.”

ABD’nin bilime büyük bir önem verdiğini kaydeden Trump, “Bağımsızlığımızla birlikte insanlar özgürleşti. Bilimsel keşifler yapan, hastalıkları ortadan kaldıran ve insanları özgürleştiren çalışmalar yaptık. Amerikalılar birbirlerine ve diğer ülkelere yardım eden cömert insanlardır” dedi.

“DAİŞ HİLAFETİNİ YOK ETMEYE YARDIMCI OLDUK”

ABD’nin Ortadoğu’daki rolüne de değinen Trump, “Askerlerimiz Afganistan’da El Kaide katillerinin mağaralarını temizledi, Felluce ve Musul’u kurtardı. Suriye’de DAİŞ hilafetinin yok edilmesine ve bu toprakların özgürleştirilmesine yardımcı oldu” diye konuştu.

Musul, 2 yıl boyunca terör örgütü DAİŞ’in elinde kalmasının ardından Irak güçleri tarafından 2016 yılının Ekim ayında kentteki DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatılmıştı.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi, 2017 yılının Mart ayında Musul'a ilişkin yayınladığı raporunda, 415 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeleri terk ettiğini, binlerce sivilin de yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.