Havalimanına roketler düştü, uçuşlar durdu

HABER MERKEZİ
Libya'nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na roketler düşmesi sonucu uçuşlar durduruldu.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle roketler düştü. Roketlerin düşmesi nedeniyle havalimanında uçuşlar gerçekleştirilemiyor.
Olaylar sırasında 3 African Airlines çalışanı yaralandı. Düşen roketler nedeniyle uçakların başka havalimanına yönlendirildiği ifade edildi.
Emekli asker Halife Hafter, UMH'ye karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.
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