İran'dan ABD'ye: Yaptırımlar savaşa götürür

HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD yönetimine, “savaş istemiyorlarsa yaptırımları hafifletmeleri” çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarının devamının savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aşina açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir. Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz."

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. ABD zaman zaman bu yaptırımları genişlettiriyor.

ABD ile İran arasında krizler devam ederken, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıda ABD, İran’ı sorumlu tutmuştu. Tahran yönetimi ise ABD’nin iddialarını ret etmişti.

3 gün önce İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıklamıştı.