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BASIN ÖZETİ - 26 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 26 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akdeniz’de korsan avı

Merkez Bankası bekleneni yaptı

Sıcak alarmı

MSB’de güvenli bölge toplantısı

Yaşamları risk altında


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan istedi faiz indi

Kesintisiz katliam

Herkese özel karar mı verelim?

Haftada 50 gramı aşanın sonu ‘acı’ olur


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akdeniz’de bir facia daha

AYM: Bireysel başvuruda değişiklik kaçınılmaz

Porto Riko’da halk kazandı, vali istifa etti

Eğitimde büyük çarpıklık


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faiz düştü ezber bozuldu

‘Fırat’ın doğusunda düzeni biz sağlarız

İdlib’de bir ayda 33 çocuk öldürüldü

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi öldü

Avrupa ‘düşman’ görüyor


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Akdeniz’de tekne battı, yüzü aşkın kişi kayıp

Hasankeyf için acil inceleme çağrısı

Şantaj diplomasisi

Lozan’ın bedeli Kürtlere ödetildi

Politika faizi 4,5 puan düşürüldü


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ilımlı toparlanma ile 4.25 puanlık indirim

Rusya ve Azerbeycan vizeleri esnetiyor

İş dünyası temsilcileri faiz indirimini nasıl karşıladı?

190 bin bireysel başvuru sonuçlandı


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Gazete tirajları eriyor

Facianın eşiğinden dönüldü

Merkez talimatı yerine getirdi

Sibsi hayatını kaybetti

Protestolar istifayı getirdi


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

4,5 yıl sonra 4.25 indirim

‘Fırat’ın doğusu için hazırız

116 mülteci Akdeniz’de kayıp

‘190 bin başvuruyu karara bağladık’

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