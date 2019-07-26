BASIN ÖZETİ - 26 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akdeniz’de korsan avı
Merkez Bankası bekleneni yaptı
Sıcak alarmı
MSB’de güvenli bölge toplantısı
Yaşamları risk altında
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan istedi faiz indi
Kesintisiz katliam
Herkese özel karar mı verelim?
Haftada 50 gramı aşanın sonu ‘acı’ olur
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akdeniz’de bir facia daha
AYM: Bireysel başvuruda değişiklik kaçınılmaz
Porto Riko’da halk kazandı, vali istifa etti
Eğitimde büyük çarpıklık
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faiz düştü ezber bozuldu
‘Fırat’ın doğusunda düzeni biz sağlarız
İdlib’de bir ayda 33 çocuk öldürüldü
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi öldü
Avrupa ‘düşman’ görüyor
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Akdeniz’de tekne battı, yüzü aşkın kişi kayıp
Hasankeyf için acil inceleme çağrısı
Şantaj diplomasisi
Lozan’ın bedeli Kürtlere ödetildi
Politika faizi 4,5 puan düşürüldü
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ilımlı toparlanma ile 4.25 puanlık indirim
Rusya ve Azerbeycan vizeleri esnetiyor
İş dünyası temsilcileri faiz indirimini nasıl karşıladı?
190 bin bireysel başvuru sonuçlandı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Gazete tirajları eriyor
Facianın eşiğinden dönüldü
Merkez talimatı yerine getirdi
Sibsi hayatını kaybetti
Protestolar istifayı getirdi
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
4,5 yıl sonra 4.25 indirim
‘Fırat’ın doğusu için hazırız
116 mülteci Akdeniz’de kayıp
‘190 bin başvuruyu karara bağladık’
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