ABD’de yemek festivali tarandı: 3 ölü, 12 yaralı

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ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

TRUMP SALDIRIYLA İLGİLİ TWEET ATTI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, insanların korku içinde kaçıştıkları görülüyor.

Gilroy polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin halen aktif durumda olduğu uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı paylaşımda bölge halkına "dikkatli ve güvende olma" çağrısında bulundu.