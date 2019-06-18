Abdulmehdi: Komşularımıza saldırılmasına izin vermeyiz

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarının kullanılarak komşu ülkelere saldırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin çok hassas bir süreçten geçtiğini ve Irak’ta yabancı ülkelere ait askerlerin bulunmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Geçmişte Irak Ordusu’nun çökertilmesi, işgal edilmiş muamelesinde bulunulması ve milis gücünün kurulması gibi durumların yanı sıra, DAİŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yaşandığını kaydeden Abdulmehdi, bu aşamanın ardından Irak Hükümeti’nin izni olmaksızın hiçbir yabancı askeri gücün komşu ülkelere kast edemeyeceğini ifade etti.

Abdulmehdi, komşu ülkelerden veya herhangi bir yabancı ülkenin Irak’taki varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Irak Başbakanı, Irak Güçleri ve veya başka bir gücün Irak Hükümeti’nin izni olmaksızın herhangi bir eylemde bulunamayacağını bildirdi.