Rusya’dan ABD’ye 2 teklif

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’de 2011 yılından beri tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’nun Rusya’da tutuklu ABD vatandaşları ile takas edilmesi ve el konulan diplomatik mülklerin iade edilmesi çağrısı yaptı.

Moskova’daki Valday Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın G20’de yaptığı görüşmenin ilişkilerin geleceğine iyimser bakmak için bir dayanak oluşturduğunu ifade etti.

Rusya’nın ilişkilerde ilerleme kaydetmeye hazır olduğunu, her şeyin ABD’ye bağlı olduğunu kaydeden Ryabkov “Bizimle daha fazla işbirliğine yönelik eskisinden fazla ilgili bir yaklaşım izlerinin görülmesini olumlu karşılıyoruz” dedi.

Ryabkov, bu yönde adımlara insani konularla başlanması gerektiğini belirterek “Meslektaşlarımıza çağrımızdır: Yaroşenko’yu serbest bırakın, onu Rusya’da mahkum olan ABD’lilerle takas edin. Sadece Viyana Sözleşmesi’ni değil, özel hukuk da ihlal edilerek el konulan diplomatik mülkümüzü geri verin” ifadelerini kullandı.

Ryabkov, iki ülkenin konsolosluk ve büyükelçiliklerindeki işleyişin kolaylaştırılması ve personel sayısının azaltılması kararının arkasına sığınmayıp uzun vize kuyruklarının ortadan kaldırılması ve pragmatik biçimde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Putin’in ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirttiğini aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Putin ayrıca ABD tarafından bir karşılık olmadan bu konuda konuşmanın gerekmediğini söyledi. Bu karşılıklılığı Trump’tan ilk kez duyduk” ifadelerini kullanmıştı.

20 YIL HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doları aşan değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'nu ve Seattle Konsolosluğu'nun yanı sıra, New York ve Washington'daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı. Konsolosluğun rezidansına da el konulmuş ve binadaki bayraklar sökülmüştü. Başkonsolosluktaki bayraklar da binadan kaldırılmıştı. (Kaynak: Sputnik)