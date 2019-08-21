Rusya'dan Trump'a: Somut öneriler bekliyoruz

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki G7 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilmesi ve G8 formatına geri dönülmesi yönündeki önerisine yeşil ışık yakmasını değerlendiren Zaharova, bu konuda somut öneriler beklediklerini söyledi.

'Govorit Moskva' radyosuna açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın G7'ye davet edilmesi konusunda somut öneriler beklediklerini ve konunun kamusal eğlence alanında değil, mesleki alanda istişare edilmesi gerektiğini söyledi.

Zaharova, "Eğer varsa, öneriler hazırlanmalı ve Rus tarafının görüşüne sunulmalı. Şu anda konuyu anlamak zor. Eğer G7 kendisini ciddi bir format olarak konumlandırmak istiyorsa, bu konunun kamusal eğlence alanından mesleki alana taşınması gerekir" dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ile birlikte gerçekleştirdiği toplantı öncesinde Macron'un önerisini değerlendirdiği açıklamasında, Rusya'nın G7’ye geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini kaydetmişti.

Trump aynı zamanda Rusya’nın G8 üyeliğinin Barack Obama'nın başkanlık döneminde askıya alındığını, çünkü Rusya lideri Vladimir Putin'in Obama'yı 'zekaysıyla alt ettiğini' ileri sürmüştü.

Rusya’nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesinin 2014’te Moskova’nın Kırım ve Ukrayna politikasını gerekçe göstererek verdiği kararla askıya alınmıştı.