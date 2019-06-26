Dünya

Afganistan'da 2 ABD askeri öldü

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
Afganistan'da 2 ABD askeri öldü
ABD Afganistan Asker Ölü NATO

HABER MERKEZİ

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.

Öte yandan Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, Maydan Vardak vilayetinin Said Abad ilçesine düzenledikleri saldırıda 2 ABD askerinin öldüğünü ileri sürüldü.

Afganistan'da NATO çerçevesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

POMPEO'NUN TEMASLARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelmişti.

Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, örgütle 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etmişti.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler