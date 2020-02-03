Coronavirüste son durum: 521 ölü

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Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Coronavirüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı” dedi.

Cui Wei, İstanbul'da bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Coronavirüs salgını hakkında bilgi veren Cui Wei, "Coronavirüs nedeniyle ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide coronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" şeklinde konuştu.

CORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip coronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip coronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.