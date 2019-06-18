7 il için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji, öğleden önce Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Iğdır, Ağrı, Erzincan ile Dersim’de aralıklarla kuvvetli yağışın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, öğleden önce Erzurum'un kuzey kesimlerinin yanı sıra Kars ve Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Iğdır, Ağrı, Erzincan ile Dersim'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneybatı ve kuzeydoğudan hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 8, Erzurum'da 9, Ağrı ve Ardahan'da 10, Erzincan'da 15, Dersim'de 16 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 34, Dersim'de 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 25 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.