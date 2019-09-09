Parlamento Başkanı: Kürdistan Bölgesi’nin anayasa ihtiyacı var

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik, Kürdistan Bölgesi’nin anayasa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Faik, “Anayasamızın olması gerektiği bir sürece ulaştık. Anayasanın yazılması için tüm anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak ortak bir heyet kurmalıyız” dedi.

Hükümetin çalışma programını desteklediklerini kaydeden Faik, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çalışma programını destekliyoruz. Kabine ortağı olan tüm siyasi tarafların hükümet programının hazırlanması çalışmalarına katıldıklarını düşünüyoruz. Söz konusu çalışma programının uygulanması için Kürdistan Parlamentosu’nun yasal zemini oluşturması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Faik, “Hükümetin çalışma programını yazan tüm siyasi kesimlerin desteğine ihtiyacımız var. Zamanında bu desteği vermelerini bekliyoruz.

Reform konusu ulusal ve önemli bir konudur. Bu konuda hepimizin güç birliği yapması gerekmektedir” diye konuştu.