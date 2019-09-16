Neçirvan Barzani İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İsveç’in yeni Bağdat Büyükelçisi Lars Ronnas’ı kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin İsveç ile her türlü koordinasyon ve desteğe hazır olduğu belirtilirken, Kürdistan Bölgesi – İsveç ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınmasına vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nde reform sürecine değinen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki anayasal çerçevede sorunların çözümü üzerine kurulan ilişkiler ve istikrar ile güvenlik konularına değindi.

Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’in son zamanlardaki hareketliliği de masaya yatırıldı.

İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Lars Ronnas ise, Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerine önem verdiklerini kaydederek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bölgedeki rolüne değindi.