Uluslararası Koalisyon’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

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ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon, Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’nin uygulanması konusunda “iyi ilerleme” sağlandığını kaydetti.

Türkiye ve ABD aralarındaki güvenlik mekanizması anlaşması uyarınca bölgedeki ilk ortak devriyelerini 8 Eylül’de gerçekleştirmişti.

Koalisyona ait bir delegasyon Pazar günü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) çekilmeye başladığı Grê Spî’de (Tel Abyad) bir askeri konseyi ziyaret etti.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik mekanizmasının ilk safhasında iyi ilerleme olduğunu görüyoruz” denildi.

Açıklamada, “Koalisyon ve DSG, Türkiye’nin endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için birkaç devriye gerçekleştirdi” ifadeleri kulanıldı.

Açıklamada ayrıca 4 ortak Amerikan ve Türk askeri uçuşunun gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Koalisyon açıklamasında,”Güvenlik mekanizmasına ilave ayrıntılar için Türkiye’yle görüşmelerimize ve yakın işbirliğimize devam edeceğiz” denildi.

Türkiye’yle ABD arasında varılan güvenlik mekanizması çerçevesinde güvenli bölgenin genişliği ve nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar çok fazla bilinmiyor. Bununla birlikte Ankara gözlem noktaları olacağını kaydediyor.

Tükriye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘güvenli bölge’nin Eylül ayı sonuna kadar oluşmaması halinde Türkiye’nin tek taraflı hareket edeceğinin mesajını veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Salı günü yaptığı açıklamada ‘güvenli bölge’ çabalarını “kozmetik” olarak nitelemişti.