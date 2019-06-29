Trump: Türkiye’nin Suriye Kürtlerini vurmasını engelledim

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Batı Kürdistan’a (Rojava) saldırmak istediğini ancak kendisinin buna engel olduğunu söyledi.

G20 G20 Liderler Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Trump, düzenlediği basın toplantısında Kürtlerle ilgili konuştu.

Trump S-400’lerle ilgili açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri ancak ben iyi anlaşıyorum. Örneğin Kürtlerle büyük bir sorunu var ve herkes de bunu biliyor” dedi.

Trump konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“O Kürtleri, DAİŞ ve hilafetini ortadan kaldırmamızda yardımcı olanları, tamamen ortadan kaldırmak istiyordu ve bunun için yaklaşık 65 bin askeri sınıra yığmıştı. Ben de bunu yapmamasını istedim. Kürtler Türkiye’nin doğal düşmanı ancak Erdoğan bunu yapmadı. Onlar (Türkiye), o halkı ortadan kaldırmaya hazırdı. Ben ona (Erdoğan’a) bunu yapmamasını söyledim ve o da yapmadı.”