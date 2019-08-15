Modern insan mağara ayılarının neslinin tükenmesine neden oldu

HABER MERKEZİ

Mağara ayılarının geçmiş popülasyon dinamiklerini yeniden oluşturan genetik araştırma, bu türün neslinin tükenmesinde buz çağında yaşanan iklim soğumasından çok modern insanın (homosapiens) etkili olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Sırbistan, İspanya ve İsviçre'den 14 alanda bulunan kemik kalıntılarından 59 mağara ayısı genomu verisi elde edildi.

Bu verilerden yola çıkarak mağara ayısı nüfusundaki düşüşün modern insanın Avrupa'ya geliş tarihi ile çakıştığı saptandı.

Bilim dergisi Scientific Reports'ta yayımlanan araştırmaya göre yaklaşık 50 bin yıl önce türümüzün Avrupa'ya gelişi ile azalmaya başlayan mağara ayısı nüfusu, 40 bin yıl önce modern insanın Avrupa'ya yayılması ile çarpıcı bir düşüş daha yaşadı. Sonuç olarak, 20 bin yıl önce nesilleri tükendi.

Bilimsel adı Ursus spelaeus olan mağara ayıları, mağara aslanı, yünlü gergedan, yünlü mamut gibi Buz Çağı Avrupası'nın sakinlerinden biriydi. Kutup ayısı büyüklüğünde olmalarına karşın tamamen otçul beslenme tarzı benimsemişlerdi.

Bilim dünyasında bu ayıların yok olmasından iklim soğuması nedeniyle beslenme kaynakları olan bitkilerin azalması mı yoksa doğum yaptıkları ve kış uykusuna yattıkları mağaraların insanlar tarafından ele geçirilmesi mi etkili oldu sorusunun cevabı tartışılıyordu.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden Biyolog Herve Bocherens araştırma ile ilgili, "50 bin yıl önce modern insanın dünyaya yayılmaya başlamasının büyük memelilerin azalması veya yok olmasında belirleyici rol oynadığına dair gittikçe daha fazla kanıt elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayı türleri, modern insanın Avrupa'ya gelişinden önce burayı diğer bir insan türü olan Neandertaller ile paylaşıyordu. (Kaynak: Euronews)