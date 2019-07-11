Başbakan’dan Batı Kürdistan açıklaması: Terörün amacı bir

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, Batı Kürdistan’da (Rojava) bugün yaşanan patlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, terör ve terörizmin tüm insanlığa karşı amacının bir olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Batı Kürdistan’ın Qamişlo, Haseke ve Afrin kentlerinde yaşanan terör saldırılarını sert bir dille kınadı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerinin acısını paylaştığını kaydeden Başbakan, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Başbakan, terör ve terörizmin amacının bir olduğunu ve tüm din, mezhep, medeniyet ve yaşam biçimlerine düşman olduğunu vurguladı.

Bugün, Afrin, Qamişlo ve Haseke’de yaşanan terör saldırılarında 15’i aşkın kişi yaşamını yitirirken, 65’i aşkın kişi de yaralanmıştı.