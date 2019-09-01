Lavrov'dan 'güvenli bölge' açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunun farklı bir bölge olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin buradaki güvenlik çıkarlarını meşru bulduğunu anımsattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programının konuğu olan Lavrov'a "Suriye'de ortak Amerikan-Türk güvenli bölgesi kurulacağına dair haberler Moskova'yı rahatsız etmiyor mu?" sorusu yöneltildi.

17 Eylül 2018'de Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı'nın üzerinden çok uzun zaman geçtiğini anımsatılıp, Lavrov'dan bu mutabakatın hayata geçirilme olasılığı konusundaki görüşleri de soruldu.

Lavrov, "Burası, Suriye'nin farklı bir bölümü, kuzeydoğu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın orada güvenlik çıkarlarını temin etmek istediğini söyledi. Devlet Başkanı Putin, bu çıkarları kesinlikle meşru bulduğumuzu ve ilk olarak Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini öngören bu mutabakatın başarıyla ulaşmasını desteklediğimizi doğruladı" yanıtını verdi.

'SOMUT ADIMLAR ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI'

Putin'in Erdoğan'la düzenlenen basın toplantısında bu mutabakatın geçerliliğini koruduğunu söylediğini hatırlatan Lavrov, "Rusya ve Türkiye liderleri, mutabakatın uygulanmasına imkan sunacak somut adımlar üzerinde anlaş sağladı" dedi.

Putin, Erdoğan'la basın toplantısında güvenli bölge konusuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili yükü büyük, bunu anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğe ilişkin endişelerini de çok iyi anlıyoruz. Bunlar, Türkiye'nin yasal çıkarları. Sayın Cumhurbaşkanı, çok açık ve çok detaylı şekilde tutumunu ifade etti. Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge kurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bakımından iyi olur" demişti.